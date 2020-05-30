Под Белгородом штормовой ветер сорвал крышу больницы — видео

В Белгородской области сильный ветер сорвал часть крыши Борисовской центральной районной больницы. Стихия в регионе бушевала со вчерашнего вечера, ломая деревья и нанося другой ущерб.

Как передаёт издание "Моё! Белгород", сообщение о разрушенной крыше Борисовской ЦРБ поступило на пульт службы спасения после часа ночи. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Больница продолжает работать в штатном режиме, а эвакуация пациентов не потребовалась.