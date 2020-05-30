Лайф проверил, как в общественном транспорте российских городов соблюдают санитарные нормы

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Лайф проверил, как санитарные нормы соблюдаются в общественном транспорте в разных городах России. Мы проехали в автобусах по Москве, Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду, Екатеринбургу, Новосибирску.

Жители столицы оказались наиболее ответственными. В автобусах пассажиры носят медицинские маски и перчатки, а также держатся друг от друга на безопасном расстоянии, оплачивают горожане проезд бесконтактно. Водители управляют транспортом в масках и перчатках. Москва получила от Лайфа наивысшее количество звёзд — пять.

В Петербурге соблюдают меры предосторожности преимущественно работники транспортного комплекса. Водители и контролёры носят маски и перчатки, а вот многие пассажиры ездят без защитных средств. При этом в автобусах значительный пассажиропоток, люди даже не пытаются соблюдать дистанцию. Итог Северной столицы: две звезды.

Нижний Новгород, Екатеринбург и Новосибирск не удостоились ни единой звезды. Там в автобусах мерами предосторожности пренебрегают и водители, и пассажиры. В Нижнем Новгороде и Екатеринбурге в автобусах большинство надевают маски, а вот перчатки носят единицы. Жители Новосибирска пренебрегают всеми средствами защиты и уже расплачиваются в автобусах бумажными купюрами.