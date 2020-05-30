В Сургуте правозащитники накрыли тайную вечеринку полицейских

В Сургуте накрыли тайную вечеринку полицейских. Правоохранители отмечали повышение по службе коллеги в ресторане, который не должен был работать из-за режима самоизоляции. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на правозащитника Сергея Иванова.

— В этом ресторане собрались опера из третьего отдела полиции. Они отмечали повышение одного из сотрудников, выпивали. Изначально их было порядка десяти человек. Но несколько человек успели уехать, когда мы туда зашли, — рассказал правозащитник.

По его словам, увидев камеры, несколько полицейских попытались спрятаться в туалете. Правозащитникам пришлось звонить в полицию, чтобы сообщить о нарушении режима самоизоляции их же коллегами. Владелец ресторана рассказал, что ради праздника полицейские попросили его открыть заведение.

В УМВД РФ по региону начали проверку по этому факту. Наказание может ждать всех: ресторан получит штраф за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения, сотрудники полиции, возможно, будут уволены, а их руководство может быть подвергнуто мерам дисциплинарной ответственности.