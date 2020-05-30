В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту обстрела и ограбления инкассаторов

В полиции возбудили уголовное дело по статье "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением оружия" после нападения на инкассаторов в Кировском районе Красноярска. Как отметили оперативники, в городе введён специальный план для задержания опасных преступников.

— При совершении преступления два инкассатора были ранены. В настоящее время они находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления лиц, причастных к нападению. Введён специальный план, направленный на задержание злоумышленников, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.

Также представители полиции обратились к жителям города с просьбой сообщить любую известную им информацию о происшествии или лицах, причастных к совершению данного нападения, по телефонам 02 или 227-19-95.

Как сообщал Лайф, злоумышленники сумели завладеть суммой около 2,3 миллиона рублей. Предположительно, преступники скрылись с места ограбления на автомобиле "Гранд-Чероки" или "Рендж-Ровер". Инкассаторы получили тяжёлые ранения, но выжили.