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Режим КТО введён в ингушском городе Сунже

Ограничения действуют на улицах Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова.

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Фото © Национальный антитеррористический комитет

Режим контртеррористической операции (КТО) введён в ингушском городе Сунже. Как сообщили в оперативном штабе региона, соответствующее решение принял начальник УФСБ России по республике генерал-майор Сергей Чернышёв.

Принято решение о проведении с 14:30 30 мая 2020 года контртеррористической операции на территории города Сунжи Республики Ингушетия, район, ограниченный (улицы Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная, Гарданова) границами населённого пункта, — уточнили в штабе.

Режим КТО введён в соответствии с законом "О противодействии терроризму" для пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности. Жителей Сунжи призвали сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также не вмешиваться в действия правоохранительных органов.

В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили информацию о введении режима КТО, отметив, что в городе блокирована группа бандитов.

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