В Ингушетии десятки человек напали на дом местного жителя и получили вооружённый отпор

Группа вооружённых людей ворвалась во двор к жителю ингушского села Сурхахи и получила отпор со стороны жильцов. По данным ГУ МВД РФ по республике, в результате перестрелки огнестрельные ранения получили пять человек.

— Неизвестные численностью 20–30 человек проникли через забор на территорию домовладения на улице Партизанской и напали на проживающих там людей, которые, защищаясь, применили зарегистрированные охотничье ружьё и травматический пистолет, — уточнили в управлении.

Злоумышленники после приезда полиции скрылись, два жителя дома добровольно сдали ружьё и пистолет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия". Остальных участников перестрелки разыскивают.

По данным ТАСС, причиной вооружённого конфликта стало решение нескольких членов выйти из религиозного течения. Бывшие единомышленники решили таким образом наказать "отступников".