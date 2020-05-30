Врачи из Москвы отправились в Псковскую и Владимирскую области на помощь в борьбе с CoViD-19

Две бригады из 13 московских врачей выехали в Псковскую и Владимирскую области, чтобы помочь местным специалистам в борьбе с коронавирусом. В эти регионы также доставят 200 тысяч защитных костюмов, шесть миллионов медицинских масок и 82 тысячи упаковок медикаментов для лечения пациентов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В составе каждой бригады специалисты различных профилей: пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, медсестра-анестезист. Возглавляют бригады врачи-хирурги, которые имеют большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под CoViD-19. В региональных больницах врачи Москвы будут работать в течение двух недель.

Напомним, ранее президент Владимир Путин уже попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить бригады столичных врачей в регионы, где ситуация с коронавирусом по-прежнему остаётся сложной. Среди них, к примеру, республики Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, а также Забайкальский край, Владимирская и Псковская области. Позже бригада московских врачей прилетела в столицу Забайкальского края Читу, чтобы помочь коллегам.