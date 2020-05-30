Названы профессии, в которых ожидается рост зарплат после пандемии

PR- и контент-менеджеры, SMM- и IT-специалисты, продюсеры, аналитики больших данных и онлайн-маркетологи могут рассчитывать на увеличение своей заработной платы после окончания пандемии коронавируса. К такому мнению пришли эксперты Института прогрессивного образования, сообщает RT. Рост в зарплатах будет вызван растущей конкуренцией как в данных профессиях, так и в целом в бизнесе. Он будет вынужден улучшать сервис ради привлечения новых и сохранения постоянных клиентов.

В связи с ростом рабочей нагрузки на прибавку к зарплатам смогут рассчитывать и антикризисные менеджеры, консультанты по финансам, управленцы в сфере логистики и тайм-менеджеры.

Эксперты считают, что повышение оклада также ждёт работников медицинской сферы и работников сельского хозяйства: лаборантов, операторов машинного доения, зоотехников, ветеринаров. Составить им всем компанию могут психологи и психотерапевты.