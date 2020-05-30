В подмосковном Нахабине из-за ливней целый посёлок едва не ушёл под воду — видео

Видео предоставлено Лайфу

В подмосковном Нахабине после обрушившихся накануне ливней едва не ушло под воду целое садовое товарищество. Местные жители едва успели спасти от гибели животных, а сами остались без крыши над головой. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС России.

— Много домов ушли под воду, многие люди остались на улице ночевать. Мы спасали животных, которые у нас были. Не всех, конечно, спасли. Надеюсь, как-то вопрос решится, — рассказала Мария, чей дом затопило.

Она добавила, что из имущества спасти мало что удалось. Утонула также и часть важных документов. Всего СНТ "Речное" насчитывает более 600 участков. Из них подтоплена та часть, которая была ближе к реке. Некоторые дома так же, как у Марии, ушли под воду почти до крыши.

— Сейчас стоим с главой Администрации Нахабинского городского поселения, с минуты на минуту подъедет глава Красногорского поселения. Объезжаем все наиболее опасные места, — рассказал Лайфу председатель СНТ "Речное" Сергей Иконников.

Ранее в МЧС предупредили жителей Москвы и Подмосковья о предстоящей непогоде. Отмечается, что грядущей ночью на отдельные районы Московского региона обрушатся сильные дожди, ветер, а местами и грозы.