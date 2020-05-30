Звуки выстрелов и чёрный дым. Силовики ведут бой с боевиками в Ингушетии — видео

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В ингушском городе Сунже силовики заблокировали группу боевиков в одном из домов на улице Демченко и ведут с ними огонь. В здании могут укрываться не менее двух членов незаконных формирований.

Очевидцы публикуют кадры с места происшествия, где видно горящее здание, а над оцепленным домом клубится чёрный дым. В результате перестрелки правоохранители и гражданские лица не пострадали. Спецоперация продолжается.

Ранее в Дагестане были нейтрализованы шесть боевиков, связанных с ИГИЛ* и готовивших нападения на правоохранителей и религиозных деятелей. При попытке задержания преступники применили против силовиков огнестрельное оружие и гранаты.