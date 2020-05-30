Путин поручил подготовиться к открытию некоторыми странами границ для россиян-туристов

Желание многих стран как можно быстрее открыть свои границы для туристов объяснимо и вполне логично, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на сегодняшнем совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Как отметил российский лидер, в таких странах туристическая отрасль является неотъемлемой частью экономики, которая сильно страдает от коронавируса. Однако в то же время глава государства подчеркнул, что ряд стран после отмены ограничений столкнулся с необходимостью возвращения к мерам борьбы с пандемией.
Коронавирус: Главное
— Мы это тоже видим, это происходит на наших глазах. Поэтому нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению, — сказал Путин.
Ранее Лайф сообщал, что вторую волну эпидемии коронавируса зафиксировали в Сеуле, где бессимптомный больной посетил местный клуб. Теперь в городе закрыли все развлекательные заведения, включая бары и ночные клубы.