10 уроков селфи от медсестры, к которой мечтают попасть все мужчины

В соцсетях девушка публикует фото под ником Eclecticyogi. Она работает в одном из медицинских учреждений — на переднем крае борьбы с CoViD-19. В комментариях под фото некоторые пользователи даже пишут, что согласны специально заболеть коронавирусом, лишь бы попасть в больницу, где работает эта медсестра. Судя по всему, она очень любит делать селфи и у неё явно есть чему поучиться.
Урок № 1. Селфи на работе
Урок № 2. Селфи после работы
Урок № 3. Селфи в выходные
Урок № 4. Зеркальные селфи
Урок № 5. Селфи за рулём
Урок № 6. Селфи сидя
Урок № 7. Селфи лёжа
Урок № 8. Йога-селфи
WOW-girls
Урок № 9. Горячие селфи
Урок № 10. Селфи сзади