10 уроков селфи от медсестры, к которой мечтают попасть все мужчины

В соцсетях девушка публикует фото под ником Eclecticyogi. Она работает в одном из медицинских учреждений — на переднем крае борьбы с CoViD-19. В комментариях под фото некоторые пользователи даже пишут, что согласны специально заболеть коронавирусом, лишь бы попасть в больницу, где работает эта медсестра. Судя по всему, она очень любит делать селфи и у неё явно есть чему поучиться.