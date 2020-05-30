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10 уроков селфи от медсестры, к которой мечтают попасть все мужчины

Сайт The Chive опубликовал фото красивой медсестры, которая в свободное от борьбы с коронавирусом время любит фотографировать себя.

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Фото © Thechive

В соцсетях девушка публикует фото под ником Eclecticyogi. Она работает в одном из медицинских учреждений — на переднем крае борьбы с CoViD-19. В комментариях под фото некоторые пользователи даже пишут, что согласны специально заболеть коронавирусом, лишь бы попасть в больницу, где работает эта медсестра. Судя по всему, она очень любит делать селфи и у неё явно есть чему поучиться.

Урок № 1. Селфи на работе

Фото © Thechive

Урок № 2. Селфи после работы

Фото © Thechive

Урок № 3. Селфи в выходные

Фото © Thechive

Урок № 4. Зеркальные селфи

Фото © Thechive

Урок № 5. Селфи за рулём

Фото © Thechive

Урок № 6. Селфи сидя

Фото © Thechive

Урок № 7. Селфи лёжа

Фото © Thechive

Урок № 8. Йога-селфи

Фото © Thechive

Урок № 9. Горячие селфи

Фото © Thechive

Урок № 10. Селфи сзади

Фото © Thechive

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