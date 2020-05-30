Девушка пошутила, как использовать желтки для ремонта компьютерной мышки, и наивные дети поверили

Пользовательница "Твиттера" Марина Аяно из Миннесоты, США, недавно устроила настоящий переполох в соцсети. Девушка опубликовала два фото — с варёным яйцом и разобранной компьютерной мышкой, посетовав, что молодое поколение совсем не знает забот. Ведь раньше для нормальной работы мыши приходилось каждую неделю менять в ней варёный желток на новый. Сверстники Марины поддержали её шутку, начав делиться своими историями, пишет Bored Panda.

Фото © Twitter / Marina Ayano K

Ой да, это было самой главной проблемой для геймеров. Если ты хотел быть на уровне и соревноваться, приходилось постоянно поддерживать запас яиц в доме Delilah Garret

Из-за этого мне пришлось разводить кур, так было дешевле Ell

Предки всегда знали, если я всю ночь гамал с друзьями, они просто нюхали мои ладони. Поэтому я позже стал натирать руки травой, чтобы отбить запах Jen Filip

Фото © Twitter / Justin Starr и LqqkOut

Один пользователь пожаловался, что родители купили странную мышку, для которой приходилось использовать яйца страуса, а это сильно било по кошельку. Второй поделился с остальными бумерами снимком с банкой, заявив, что, когда он работал в IT-отделе, у него всегда был запас яиц на весь офис. Молодёжь, собравшаяся в комментариях, серьёзно засомневалась в том, что это шутка, ведь никто из комментаторов ни разу не признался в пранке, поддерживая Марину.

Гиф © Giphy

Я прочитал тысячу комментариев, но так и не понял, это новый мем или нет??? VPagon

Я не могу понять, это шутка или правда! И моя тупость по этому вопросу меня очень беспокоит ахаха Lavender is excited for new Inuyasha