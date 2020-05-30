Девушка пошутила, как использовать желтки для ремонта компьютерной мышки, и наивные дети поверили

Пользовательница "Твиттера" Марина Аяно из Миннесоты, США, недавно устроила настоящий переполох в соцсети. Девушка опубликовала два фото — с варёным яйцом и разобранной компьютерной мышкой, посетовав, что молодое поколение совсем не знает забот. Ведь раньше для нормальной работы мыши приходилось каждую неделю менять в ней варёный желток на новый. Сверстники Марины поддержали её шутку, начав делиться своими историями, пишет Bored Panda.
Фото © Twitter / Marina Ayano K
Ой да, это было самой главной проблемой для геймеров. Если ты хотел быть на уровне и соревноваться, приходилось постоянно поддерживать запас яиц в доме
Из-за этого мне пришлось разводить кур, так было дешевле
Предки всегда знали, если я всю ночь гамал с друзьями, они просто нюхали мои ладони. Поэтому я позже стал натирать руки травой, чтобы отбить запах
Фото © Twitter / Justin Starr и LqqkOut
Один пользователь пожаловался, что родители купили странную мышку, для которой приходилось использовать яйца страуса, а это сильно било по кошельку. Второй поделился с остальными бумерами снимком с банкой, заявив, что, когда он работал в IT-отделе, у него всегда был запас яиц на весь офис. Молодёжь, собравшаяся в комментариях, серьёзно засомневалась в том, что это шутка, ведь никто из комментаторов ни разу не признался в пранке, поддерживая Марину.
Гиф © Giphy
Я прочитал тысячу комментариев, но так и не понял, это новый мем или нет???
Я не могу понять, это шутка или правда! И моя тупость по этому вопросу меня очень беспокоит ахаха
Старшее поколение "Твиттера" успокоило молодое, пояснив, что это очень популярный лайфхак, о котором сейчас нет информации, потому что раньше Интернет был малодоступен. Сейчас бы уже на эту тему сняли миллион видео в TikTok, но раньше даже подписку на Netflix приходилось оформлять через отделение почты. Пост с пранком стал невероятно популярным и набрал 370 тыс. лайков и 92,3 тыс. ретвитов.
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