Разница на лицо: как выглядят советские и современные актрисы в одном и том же возрасте — 30 лет

Светлана Светличная / Катерина Шпица

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / katerinashpitsa

К 30 годам Светличная уже была секс-символом Союза. За плечами была роль роковой соблазнительницы Анны Сергеевны. А в 1969 году Светлана Афанасьевна отметилась ролью стюардессы в фильме "Неподсуден". Катерина Шпица в 30 лет также сыграла роль стюардессы в фильме "Экипаж", который вышел на экраны в 2016 году.

Наталья Варлей / Любовь Аксёнова

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / im_lyubovaksenova

Так же как и Светличная, Варлей в 30 лет уже имела всесоюзную любовь, которую ей принесла роль в "Кавказской пленнице". Бессмертная комедия вышла на экраны в 1967 году. А в 1977-м, когда Наталье Владимировне исполнилось 30 лет, она снималась не так часто, как многим хотелось бы. Тогда она отметилась ролью в "Соло для слона с оркестром". Современная актриса Любовь Аксёнова чем-то напоминает Наталью Варлей. 30 лет ей исполнилось только в этом году. При этом за её плечами уже более 30 картин, в том числе "Инквизитор", "Хождение по мукам", "Гуляй, Вася!". В этом году она снялась в "Содержанках".

Людмила Гурченко / Ирина Горбачёва

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / irina_gorbacheva

Людмиле Гурченко исполнилось 30 в 1965 году. Тогда на экраны вышли фильмы с её участием "Женитьба Бальзаминова", "Хотите — верьте, хотите — нет…", "Рабочий посёлок" и "Строится мост". В это время Гурченко уже была известна на весь Союз. 30-летие Ирина Горбачёва отметила в 2018 году. В это время на экраны вышли картины "Я худею", "Тренер" и "История одного назначения". "Аритмия" вышла годом ранее.

Татьяна Самойлова / Светлана Ходченкова

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / svetlana_khodchenkova

Татьяна Самойлова отметила 30-летие в 1964 году. Тогда она снялась в фильме "Они шли на Восток". С момента её главной роли в фильме "Летят журавли" прошло уже семь лет — когда она играла Веронику, ей было 22–23 года. Светлана Ходченкова в 2013 году, когда ей стукнуло 30, сыграла роль в голливудском фильме "Росомаха. Бессмертный". Там она сыграла роль персонажа из комиксов — Гадюку. В том же году актриса успела сняться в "Острове везения" и "Василисе".

Анастасия Вертинская / Анна Чиповская

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / chi_pa