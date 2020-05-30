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Опубликовано 30 мая 2020, 11:00
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Мама позволила сыну поиграть в приставку, но он никогда не узнает, что это был коварный обман

Мальчику никогда не разрешали поиграть в приставку. Поэтому, когда ему впервые в жизни вручили заветный контроллер, малыш светился от счастья. И неважно, что всё это время за него играл брат.

Мама из Южной Кореи показала, что детям для счастья много не надо. На Reddit 32-летняя Крис Ли опубликовала фотографии семейного перерыва на видеоигры. В центре кадра — сияющий малыш с геймпадом в руках. Мальчик с увлечением смотрит на экран телевизора, не подозревая, что играет совсем не он.

Мой сын был оооочень счастлив, когда мы наконец разрешили ему подержать контроллер

Pandamom0711

Фото © Reddit / Pandamom0711

Фото © Reddit / Pandamom0711

На втором кадре мама показала, что контроллер даже не был подключён к приставке. За ребёнка всё это время отдувался его десятилетний брат, который, впрочем, против не был. А папа просто наблюдал за ходом игры, не замечая, что младший уже начал грызть геймпад.

Фото © Instagram / kryslee1988

Фото © Instagram / kryslee1988

Всего за несколько часов пост набрал больше 12 тысяч положительных отметок и несколько сотен комментариев от пользователей, которые признались: в их детстве тоже такое было.

Помню времена, когда играл в Gran Turismo 2 на первой плойке. Младший брат вечно просил меня поиграть, поэтому я говорил: "Хорошо, я установлю для тебя лёгкий режим". Отдавал ему контроллер и смотрел за тем, как он нажимал случайные кнопки, глядя на записи моих заездов. Он был очень рад победе в каждой гонке

GrappaPride

Помню, как старший брат частенько делал так, но мне было весело, даже несмотря на это

little-plague_rat

"У тебя сын на окне голый". Мама оставила 2-летнего мальчика одного всего на пару минут, и вот что вышло
"У тебя сын на окне голый". Мама оставила 2-летнего мальчика одного всего на пару минут, и вот что вышло
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Фото © Reddit / Pandamom0711

Сергей Трофимов
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