Мама из Южной Кореи показала, что детям для счастья много не надо. На Reddit 32-летняя Крис Ли опубликовала фотографии семейного перерыва на видеоигры. В центре кадра — сияющий малыш с геймпадом в руках. Мальчик с увлечением смотрит на экран телевизора, не подозревая, что играет совсем не он.
Мой сын был оооочень счастлив, когда мы наконец разрешили ему подержать контроллер
Pandamom0711
Фото © Reddit / Pandamom0711
На втором кадре мама показала, что контроллер даже не был подключён к приставке. За ребёнка всё это время отдувался его десятилетний брат, который, впрочем, против не был. А папа просто наблюдал за ходом игры, не замечая, что младший уже начал грызть геймпад.
Фото © Instagram / kryslee1988
Всего за несколько часов пост набрал больше 12 тысяч положительных отметок и несколько сотен комментариев от пользователей, которые признались: в их детстве тоже такое было.
Помню времена, когда играл в Gran Turismo 2 на первой плойке. Младший брат вечно просил меня поиграть, поэтому я говорил: "Хорошо, я установлю для тебя лёгкий режим". Отдавал ему контроллер и смотрел за тем, как он нажимал случайные кнопки, глядя на записи моих заездов. Он был очень рад победе в каждой гонке
GrappaPride
Помню, как старший брат частенько делал так, но мне было весело, даже несмотря на это
little-plague_rat
WOW-funny
Мама позволила сыну поиграть в приставку, но он никогда не узнает, что это был коварный обман
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