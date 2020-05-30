Мама позволила сыну поиграть в приставку, но он никогда не узнает, что это был коварный обман
Мальчику никогда не разрешали поиграть в приставку. Поэтому, когда ему впервые в жизни вручили заветный контроллер, малыш светился от счастья. И неважно, что всё это время за него играл брат.
Мама из Южной Кореи показала, что детям для счастья много не надо. На Reddit 32-летняя Крис Ли опубликовала фотографии семейного перерыва на видеоигры. В центре кадра — сияющий малыш с геймпадом в руках. Мальчик с увлечением смотрит на экран телевизора, не подозревая, что играет совсем не он.
Мой сын был оооочень счастлив, когда мы наконец разрешили ему подержать контроллер
На втором кадре мама показала, что контроллер даже не был подключён к приставке. За ребёнка всё это время отдувался его десятилетний брат, который, впрочем, против не был. А папа просто наблюдал за ходом игры, не замечая, что младший уже начал грызть геймпад.
Фото © Instagram / kryslee1988
Всего за несколько часов пост набрал больше 12 тысяч положительных отметок и несколько сотен комментариев от пользователей, которые признались: в их детстве тоже такое было.
Помню времена, когда играл в Gran Turismo 2 на первой плойке. Младший брат вечно просил меня поиграть, поэтому я говорил: "Хорошо, я установлю для тебя лёгкий режим". Отдавал ему контроллер и смотрел за тем, как он нажимал случайные кнопки, глядя на записи моих заездов. Он был очень рад победе в каждой гонке
Помню, как старший брат частенько делал так, но мне было весело, даже несмотря на это