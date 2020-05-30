На ликвидацию последствий потопа в Подмосковье брошены десятки человек и машин — видео

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Для ликвидации последствий наводнения в Красногорском районе Подмосковья, где едва не ушёл под воду целый посёлок, МЧС России направило 72 человека и 24 единицы техники. Спасатели откачивают воду помпами.

— Для откачки воды используются мотопомпы, ассенизаторские машины на базе КамАЗа и другая техника. Всего задействовано 72 человека и 24 единицы техники, — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что наибольший ущерб зафиксирован в СНТ "Лесные поляны", где вода подтопила 80 участков. Эвакуация потребовалась 20 местным жителям. В Нахабине затопило участок улицы Речной, а в микрорайоне Опалиха под воду ушла часть дороги возле железнодорожной платформы.