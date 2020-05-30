Украинцам повысят коммунальные тарифы и цены на газ ради нового транша МВФ

Украина согласилась упростить процедуру взыскания долгов с граждан за коммунальные услуги, повысить штрафы и ужесточить наказания за просрочку платежей ради нового транша от Международного валютного фонда (МВФ) на $5 миллиардов. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на соответствующий проект меморандума, принятый Кабмином Украины.

— Мы обеспечим, чтобы к концу августа 2020 года все тарифы на отопление, которые регулирует как НКРЭ, так и местные органы власти, отражали все затраты на газ и другие затраты, — приводит издание цитату из документа.

Журналисты констатируют, что после этого цены на отопление "взлетят до небес". При этом долги разрешат выбивать с украинцев более активно. Эксперт по коммунальной инфраструктуре Андрей Никончук не исключает, что власти могут упростить даже выселение из квартир из-за задолженностей.

Помимо этого, согласно проекту меморандума, с 1 июля 2020 года стоимость газа будет полностью определяться рынком.