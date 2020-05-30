Учёные сообщили о сокращении пригодных для жизни мест на Земле

Рост температуры воздуха на Земле превращает всё больше мест в непригодную для проживания человека зону. Такие данные содержатся в результатах исследования группы специалистов Американской ассоциации содействия науке, опубликованные в журнале Science Advances.

Как пояснили авторы исследования, температура в 46 градусов Цельсия является пороговой для большинства живых существ на планете. При превышении этой температуры хотя бы на один градус система потоотделения не будет справляться с охлаждением тела, что приведёт к гибели организма.

Тем не менее, как отмечают исследователи, превышение пороговой температуры периодически фиксируется в некоторых территориях Индии, Пакистана, Мексики, США и странах Персидского залива. И если не остановить процесс климатического потепления, подобные зоны могут возникнуть и в густонаселённой Европе, подчёркивают учёные.