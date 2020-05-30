До 93% выросла доля россиян, знающих о голосовании по поправкам в конституцию

На шесть процентов по сравнению с мартом этого года выросло число россиян, которые знают о готовящемся общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Их теперь 93%. Это следует из результатов опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
— Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ — 93%. В марте доля информированных россиян составляла 87%, — отмечается там.
Причём 66% граждан намерены участвовать в голосовании. Из них 61% заявил, что проголосуют "за поправки". Самой важной социальной поправкой россияне считают положения об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания (95%). Также 88% респондентов выделили положение о защите государственной целостности и неделимости страны.
Напомним, в конце марта из-за пандемии коронавируса президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам в конституцию. Оно должно было пройти 22 апреля, его новая дата пока не назначена. Однако Центризбирком уже принял решение о разморозке средств на голосование, чтобы избежать форс-мажора при назначении новой даты.