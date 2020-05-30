До 93% выросла доля россиян, знающих о голосовании по поправкам в конституцию

На шесть процентов по сравнению с мартом этого года выросло число россиян, которые знают о готовящемся общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Их теперь 93%. Это следует из результатов опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ — 93%. В марте доля информированных россиян составляла 87%, — отмечается там.

Причём 66% граждан намерены участвовать в голосовании. Из них 61% заявил, что проголосуют "за поправки". Самой важной социальной поправкой россияне считают положения об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания (95%). Также 88% респондентов выделили положение о защите государственной целостности и неделимости страны.