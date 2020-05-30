Кукурузник загорелся на аэродроме после посадки — видео

Самолёт АН-2 авиакомпании "Тараз Жана Алем" загорелся после посадки на аэродроме села Урджар на востоке Казахстана. Министерство индустрии и инфраструктурного развития республики сообщило, что ЧП произошло около в 15:31 (12:31 мск).

— Воздушное судно выполнило рейс TJA5221 по маршруту Семей — Урджар. Самолёт приземлился в 15:25. В момент возгорания на стоянке на борту воздушного судна не было людей, — уточнили в ведомстве.

Спустя 20 минут возгорание удалось локализовать. В результате пожара никто не пострадал. В причинах произошедшего разбирается Управление по расследованию авиационных прошествий МИИР РК.