Самолёт Як-52 разбился в Нижегородской области — фото

Спортивный самолёт Як-52 разбился на аэродроме имени Баранова в Богородске Нижегородской области. По данным Лайфа, ЧП произошло во время учебно-тренировочных занятий.
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Воздушное судно производило обкатку по взлётной полосе аэроклуба. Во время очередного манёвра Як винтом задел землю, в результате чего загорелся моторный отсек. По предварительным данным, на борту самолёта находился только пилот. Он не пострадал.
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Ранее тяжёлый вертолёт Ми-26 авиакомпании "Абакан-авиа" совершил жёсткую посадку в Тазовском районе ЯНАО. После касания с землёй винтокрылая машина развалилась на две части и завалилась на бок. В результате происшествия пострадало шесть человек.