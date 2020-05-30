В Крыму c июня введут новые правила для приезжих в условиях пандемии

В Крыму с 1 июня вступают в силу новые правила посещения полуострова гражданами других регионов. Так, с понедельника под обязательный карантин не будут помещаться гости республики, прибывшие с целью командировки. Соответствующее положение прописано в обновлённом указе губернатора Сергея Аксёнова "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым".

— На граждан, прибывших на территорию Республики Крым в командировку, положения пункта 2 (об обязательной обсервации. — Прим. Лайфа) настоящего указа не распространяются, — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

При этом там отмечается, что обязательной обсервации не будут подлежать лишь те граждане, на руках у которых будет копия приказа о направлении в командировку, а также отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за двое суток до отъезда.