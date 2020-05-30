Соблюдая все правила. В Москве начнётся шестой книжный фестиваль "Красная площадь"

В Москве 6 июня начнётся шестой ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь". Но в этом году участники должны соблюсти все действующие в столице ограничения из-за коронавируса. На мероприятие можно будет прийти пешком или приехать, оформив цифровой пропуск для разовой поездки, сообщается на сайте мэра Москвы.

На территории проведения фестиваля участники смогут находиться только в маске и перчатках. При этом они должны соблюдать социальную дистанцию — не менее 1,5 метра. На площадках планируют проводить регулярную дезинфекцию.

Из-за ситуации с коронавирусом фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы. Так, на Красной площади организуют несколько площадок: "Главная сцена", "Детская сцена", "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Музейная линия", "История отечества". Гостям представят книжные новинки более 200 издательств. В фестивале примут участие писатели и поэты, известные артисты лучших столичных театров и популярные музыканты, которые подготовят программы по мотивам литературных произведений.