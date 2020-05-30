Миллион долларов за год, недвижимость за рубежом. Зеленский отчитался о своём имуществе

Президент Украины Владимир Зеленский представил декларацию о доходах своей семьи за 2019 год, когда баллотировался и был избран новым главой Незалежной. Согласно документу, доход немного превысил один миллион долларов. У него много недвижимости на Украине, квартира в Великобритании и дом в Италии.

— Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 гривен (1,06 миллиона долларов). Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3,6 миллиона гривен (133,8 тысячи долларов), — говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

При этом представители президента отметили, что украинский лидер с мая 2019 года и по настоящее время не занимается предпринимательской деятельностью. Он получает зарплату главы государства, которая составила с мая по декабрь 2019 года почти 7,8 тысячи долларов. А остальное — доходы от продажи собственности, в том числе торговых марок и недвижимости.