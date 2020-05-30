NASA запустило трансляцию первого в истории частного запуска астронавтов на МКС

NASA запустило прямую трансляцию первого в истории частного запуска астронавтов на Международную космическую станцию. На данный момент участники космической экспедиции Даглас Хёрли и Роберт Бенкен уже поднялись на борт пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX и ожидают запуска, который запланирован на 22:22 по московскому времени. Трансляцию можно посмотреть на официальном ютуб-канале агентства.

Ранее запуск был запланирован на 27 мая, однако за 17 минут до старта был перенесён из-за непогоды. Кроме того, что доставку астронавтов на борт МКС осуществляет частная компания, данный запуск также интересен тем, что он впервые с 2011 года происходит с территории США.