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Емельяненко показал тренировку в стиле Мухаммеда Али — видео

В частности, благодаря этой технике у звезды мирового бокса была такая высокая скорость, говорит спортсмен.

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал тренировку в стиле легендарного боксёра Мухаммеда Али. Для этого россиянин отправился в бассейн.

Работу над ударной техникой в бассейне очень любил Мухаммед Али. Почему у него была такая высокая скорость?! Я тоже периодически прихожу и работаю, — рассказал боец ММА в "Инстаграме".

По словам Емельяненко, у этой техники есть огромные плюсы. Один из них — из-за естественного сопротивления в воде "не расшатываются суставы". Чтобы потренироваться, как Мухаммед Али, нужно опуститься по горло в бассейн и проводить удары.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов предложил бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону провести поединок против Сергея Харитонова или Александра Емельяненко.

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