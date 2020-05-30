Емельяненко показал тренировку в стиле Мухаммеда Али — видео

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал тренировку в стиле легендарного боксёра Мухаммеда Али. Для этого россиянин отправился в бассейн.

— Работу над ударной техникой в бассейне очень любил Мухаммед Али. Почему у него была такая высокая скорость?! Я тоже периодически прихожу и работаю, — рассказал боец ММА в "Инстаграме".

По словам Емельяненко, у этой техники есть огромные плюсы. Один из них — из-за естественного сопротивления в воде "не расшатываются суставы". Чтобы потренироваться, как Мухаммед Али, нужно опуститься по горло в бассейн и проводить удары.