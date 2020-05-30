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Откроются, но с ограничениями. IKEA анонсировала возобновление работы магазинов в Москве

Пока останутся закрытыми ресторан, бистро, магазин шведских продуктов, детские комнаты и игровые зоны.

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Фото © ТАСС / Fotostand / Gelhot

Магазины шведской компании IKEA начнут свою работу в Москве с 3 июня. Однако попасть в них одновременно всем желающим не получится — в целях безопасности на фоне продолжающейся пандемии коронавируса количество посетителей внутри магазина будет ограничено.

3 июня 2020 года открываются для посетителей магазины IKEA в Москве: "IKEA Тёплый Стан", "IKEA Ходынское поле" и дизайн-студия "IKEA Ботанический сад". Остаются закрытыми до дальнейшего уведомления магазины IKEA Химки, IKEA Белая Дача, дизайн-студия "IKEA ТРЦ "Афимолл сити", а также магазины IKEA в других регионах, — говорится в сообщении компании.

Как отметили представители шведской фирмы, в их магазинах внедрена система подсчёта посетителей. Данная технология позволит отслеживать количество одновременно находящихся внутри торговой точки покупателей в режиме реального времени. Если число людей внутри магазина достигнет предельной отметки, вновь прибывшим посетителям IKEA придётся подождать своей очереди на вход. Кроме того, в магазин не попадут граждане без масок и перчаток.

Как сообщал Лайф, перед приостановкой работы на фоне пандемии коронавируса компания IKEA объявила об отзыве около миллиона комодов-убийц.

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