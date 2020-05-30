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Регион
Опубликовано 30 мая 2020, 19:19
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"Хоть один спортсмен вякал?" Роднина раскритиковала артистов, жалующихся на падение доходов

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Им в пример чемпионка поставила своих коллег.

Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина резко высказалась в адрес артистов, которые жалуются на падение своих заработков во время пандемии коронавируса. Интервью с ней опубликовало издание "Спорт-Экспресс".

Посмотрите: сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актёры стонут, как они голодают. Любой спортсмен, спортивный клуб — это малый и средний бизнес. Зарплаты сократились, премиальных нет, нет рекламы... Хоть один спортсмен у нас вякал? — отметила Роднина.

Она подчеркнула, что с приходом в страну эпидемии многие спортсмены не отчаивались и тренировались дома и даже те, кто в этом году не попал на Олимпиаду, не стали жаловаться на то, что коронавирус сломал их жизнь.

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Напомним, ранее Сергей Глушко, более известный как Тарзан, пожаловался на нехватку денег и отсутствие работы из-за пандемии коронавируса. После этого над мужем эстрадной певицы Наташи Королёвой начали шутить. Тарзана пригласили на подработку в такси, Юрий Лоза предложил ему устроиться медбратом, а известный сыровар Олег Сирота допустил, что танцор мог бы работать в коровнике дояром.

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Роман Имполитов
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