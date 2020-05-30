"Хоть один спортсмен вякал?" Роднина раскритиковала артистов, жалующихся на падение доходов

Им в пример чемпионка поставила своих коллег.

Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина резко высказалась в адрес артистов, которые жалуются на падение своих заработков во время пандемии коронавируса. Интервью с ней опубликовало издание "Спорт-Экспресс".

— Посмотрите: сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актёры стонут, как они голодают. Любой спортсмен, спортивный клуб — это малый и средний бизнес. Зарплаты сократились, премиальных нет, нет рекламы... Хоть один спортсмен у нас вякал? — отметила Роднина.

Она подчеркнула, что с приходом в страну эпидемии многие спортсмены не отчаивались и тренировались дома и даже те, кто в этом году не попал на Олимпиаду, не стали жаловаться на то, что коронавирус сломал их жизнь.