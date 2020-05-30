Эксперт увидел признаки инсценировки в нападении на инкассаторов в Красноярске

Вооружённое ограбление инкассаторов в Красноярске вызывает вопросы как к инкассаторам, так и к общей логике произошедшего. Ряд обстоятельств позволяет не исключать, что преступление было инсценировано. А если же нет, то оно стало возможным из-за непрофессиональных действий самих инкассаторов. Такое мнение Лайфу высказал бывший оперативный сотрудник РУОП ГУ МВД РФ по Москве, подполковник милиции Михаил Игнатов.

— Какое-то странное ограбление. Такое ощущение, что оно инсценировано. Или это инсценировка была, или это было по предварительному сговору с инкассаторами, инкассаторы бездействовали, никаких мер не приняли, чтобы защитить ценность, практически отдали сумку, то, что видно на видео. Здесь не исключаю сговор между сотрудниками службы инкассации и нападавшими, если сговора нет — абсолютная нулевая профессиональная подготовка инкассаторов, — отметил эксперт.

Бывший оперативник подчеркнул, что инкассаторы не выполнили свои профессиональную задачу при том, что сами преступники действовали абсолютно примитивно.

— Молча с оружием на перевес подбежали, схватили мешок с деньгами, молча убежали, без прикрытий, без засад, сделали в открытую, без ухищрений, не замаскировав свои действия, — заявил Игнатов.

Как сообщал Лайф, злоумышленники сумели завладеть суммой около 2,3 миллиона рублей. Предположительно, преступники скрылись с места ограбления на автомобиле "Гранд-Чероки" или "Рендж-Ровер". Инкассаторы получили тяжёлые ранения, но выжили. Полиция возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения.