Microsoft заменит своих журналистов на роботов

Компания Microsoft заменит десятки журналистов, работающих на портале корпорации MSN, на роботов. При этом в корпорации отметили, что такое решение не связано с коронавирусом.

По словам представителей компании, такая замена — этап переоценки ценностей. Seattle Times отмечает, что к концу июня работу потеряет около 50 человек, но часть журналистов останутся на своих позициях.

— Как и многие другие компании, мы регулярно переоцениваем свой бизнес. Это может привести к росту инвестиций в одной сфере и к реорганизации в другой. Наши последние решения не связаны с пандемией коронавируса, — отметили в компании.

Некоторые уволенные работники отметили, что роботы могут быть незнакомы с редакционной политикой, а значит, на сайте появятся неподобающие материалы. Один из потерявших работу сотрудников заявил, что в компании он как раз изучал то, как роботы выполняют человеческую работу, а теперь из-за искусственного интеллекта сам лишился места и заработка.