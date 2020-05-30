Полиция Нижнего Тагила задержала заливших водой Вечный огонь подростков

В Нижнем Тагиле задержали подростков, которые ранее залили водой Вечный огонь на памятнике, посвящённом героям Великой Отечественной войны. Сначала по отличительным приметам нашли одного вандала, позже удалось задержать и второго.

— Установление "партнёра" для сыщиков было уже делом техники. Как выяснили полицейские, оба подростка — ученики местной общеобразовательной школы № 4, оба — семиклассники, одному 13 лет, второму — 14, один воспитывается в неполной семье , — рассказал Лайфу представитель УМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что сейчас оба парня доставлены в отделение полиции, куда затем пригласили их законных представителей для проведения допроса в их присутствии. После этого юноши, вероятно, будут поставлены на учёт в органы по делам несовершеннолетних. Кроме того, родителям начинающих вандалов грозит штраф за ненадлежащее воспитание, а в школе будет проведена профилактическая работа.