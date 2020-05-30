"Не надо меня сватать". Глушаков прокомментировал сообщения о его возвращении в "Спартак"

Футболист Денис Глушаков опроверг информацию СМИ про переговоры о возвращении в московский "Спартак". 33-летний полузащитник выступал в составе красно-белых в 2013–2019 годах.

— Я продлил соглашение с "Ахматом" до конца чемпионата и сейчас думаю только о футболе, тренировках и возобновлении сезона. Если где-то сказал, что хочу вернуться в "Спартак", так как это особый для меня клуб, то не надо меня сразу туда сватать, — сказал он "Спорт-Экспрессу".

Хавбек признался, что у него есть "серьёзные футбольные амбиции" и силы, чтобы решать большие задачи. Однако о любых контрактах будет смысл думать после сезона, сейчас Глушаков нацелен на работу и решение задач команды в турнире.

Информацию о переговорах с бывшим хавбеком опроверг и гендиректор "Спартака" Томас Цорн.