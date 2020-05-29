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Тучи над SpaceX и NASA. Каков прогноз на следующую попытку "сделать историю"?

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Фото © ТАСС / AP Photo / David J. Phillip, Shutterstock

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Торнадо нарушило грандиозные планы США за считаные минуты до исторического момента.

"Что бы это ни было, это слишком близко"

Несмотря ни на какой коронавирус, у мыса Канаверал во Флориде ранним утром 27 мая 2020 года стояло внушительное количество и легковых машин, и автофургонов, и грузовиков. Однако по мере приближения исторической минуты многие начали сомневаться, что она наступит.

Представитель NASA только что выбежал к нам, чтобы доставить наспех подготовленные прогнозы торнадо. К счастью, эта туча принесла всего пару минут дождя!

@Craig_VG

Как выяснилось, ситуация с запуском американского многоразового космического корабля Crew Dragon ещё накануне оказалась под большим вопросом. Национальная метеорологическая служба США сообщала о тропическом шторме, который обрушился на побережье Южной Каролины. Циклон охватил довольно обширную территорию Атлантики и в конце концов задел мыс Канаверал.

Мы заметили несколько капель дождя на окнах и поняли, что, что бы это ни было, это было слишком близко к стартовой площадке в тот момент, когда нам это было не нужно

Дуглас Хёрли

Командир корабля Crew Dragon, астронавт NASA

В итоге менее чем за 17 минут до назначенного старта — 4:33 утра по местному времени и 23:33 по Москве — NASA объявило об отмене старта. Как пояснили синоптики, они одновременно наблюдали за положением дел ещё в 50 разных точках, через которые должна была пройти траектория полёта Crew Dragon, и там тоже оказалось далеко не всё спокойно. Они посетовали, что нельзя было подождать с запуском хотя бы десять минут. А подождать было действительно нельзя: дело в том, что время старта к МКС — это точно рассчитанное узкое "окно", то есть небольшой период времени, когда станция к моменту прибытия космического корабля будет на достаточно близком расстоянии.

"Путь Дракона"

Возникает вопрос, почему при таких прогнозах погоды запуск не отменили ещё накануне. Впрочем, такую нетерпеливую надежду можно понять: Соединённые Штаты Америки ждут этого момента уже десять лет — с момента закрытия программы Space Shuttle. В 2011 году страна лишилась собственного космического транспорта и вынуждена была выбирать между услугами Китая и России. Выбрала "Союзы" и мирилась с постепенным подорожанием "билетов" на борт: в 2008 году, к примеру, платили по 21 миллиону долларов за место, а на рейс, назначенный (на случай неудачи с Crew Dragon) на октябрь 2020 года, цена — уже 90 миллионов долларов за каждого астронавта. Полёт на собственном "Драконе", как подсчитали в NASA, обойдётся в 55 миллионов долларов за человека.

Фото © ТАСС / AP Photo / Chris O'Meara

Ещё до начала столь долгого перерыва в американской пилотируемой космонавтике — при Бараке Обаме — в стране объявили о новой программе по созданию коммерческих пилотируемых кораблей. Впервые отправлять людей в космос разрешили частным компаниям. Помимо SpaceX такое желание изъявило ещё несколько крупных предприятий, в том числе Boeing, Blue Origin, Sierra Nevada Corporation.

Глава SpaceX Илон Маск представил свой вариант корабля в 2014 году. Это была усовершенствованная версия уже летавшего тогда к МКС космического грузовика Dragon: шеститонная капсула, оборудованная восемью новейшими двигателями SuperDraco. Как уверяют разработчики, они позволяют не только маневрировать в космосе, но и приземляться практически где угодно с точностью вертолёта. Кстати, камеры сгорания "отпечатаны" из сверхпрочного сплава на 3D-принтере — такого в истории космонавтики ещё не видели. Изначально предполагалось осуществлять посадку только с их помощью, то есть без парашютов, но в NASA эту идею не одобрили и велели действовать по проверенной классической схеме.

Напомним, при испытании SuperDraco в апреле 2019 года случился взрыв, это разрушило планы отправить пилотируемый корабль в июле. По данным расследования, произошла утечка окислителя. Сообщается, что впоследствии нужный клапан заменили.

Одно из важнейших преимуществ Dragon 2 или Crew Dragon — его частичная многоразовость: двигатели, топливные баки, аккумуляторы и некоторые другие части возвращаются на Землю вместе с первой ступенью, которая садится на плавучую платформу Of course I still love you в Атлантическом океане.

Ещё один немаловажный плюс — автоматическая стыковка. У наших кораблей, к слову, такая возможность есть, а вот американские пользовались ручным манипулятором, которым управляли с борта МКС. Почему так лучше не делать: никто не в силах на 100% гарантировать отсутствие каких-то внезапных нештатных ситуаций на станции, то есть может оказаться так, что в нужный момент экипаж МКС будет не в состоянии помочь вновь прибывшим.

Во время нынешнего полёта стыковкой и расстыковкой будут руководить на самом корабле. Пусть она и автоматическая, а контролировать её нужно. Это обязанность 49-летнего астронавта Роберта Бенкена. Его командир и напарник — 53-летний Дуглас Хёрли. Оба опытные астронавты, по два раза летали на шаттлах. А ещё они лучшие друзья, были друг у друга свидетелями на свадьбах. Их выбрали для Crew Dragon ещё два года назад. Специально для них изготовили новейшие скафандры из тефлона и ещё одного жаропрочного материала — номекса с опять же созданными с помощью 3D-печати шлемами, сенсорными перчатками и специальными ограничителями на "сапогах", чтобы фиксировать ноги на подставке.

Фото © ТАСС / AP Photo / John Raoux

Итак, следующее "окно" для запуска — 30 мая 2020 года в 15:22 по местному времени (22:22 по Москве). Хочется отметить, что на самом деле шансы сделать эту минуту исторической весьма сомнительны: во Флориде на уик-энд обещают грозы, их вероятность на территории Космического центра имени Кеннеди оценивают в 80%. Если не получится и на этот раз, следующая попытка должна будет состояться в воскресенье, тоже в три часа дня. Между тем улучшение погоды, по прогнозам, начнётся только со следующей недели.

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