Тучи над SpaceX и NASA. Каков прогноз на следующую попытку "сделать историю"?

Торнадо нарушило грандиозные планы США за считаные минуты до исторического момента.

"Что бы это ни было, это слишком близко"

Несмотря ни на какой коронавирус, у мыса Канаверал во Флориде ранним утром 27 мая 2020 года стояло внушительное количество и легковых машин, и автофургонов, и грузовиков. Однако по мере приближения исторической минуты многие начали сомневаться, что она наступит.

NASA rep just ran out to deliver us some hastily prepared tornado plans. Luckily this shelf passed with only a couple minutes of rain! pic.twitter.com/MFSAQsWjDC — Craig Vander Galien (@Craig_VG) May 27, 2020

Представитель NASA только что выбежал к нам, чтобы доставить наспех подготовленные прогнозы торнадо. К счастью, эта туча принесла всего пару минут дождя! @Craig_VG

Как выяснилось, ситуация с запуском американского многоразового космического корабля Crew Dragon ещё накануне оказалась под большим вопросом. Национальная метеорологическая служба США сообщала о тропическом шторме, который обрушился на побережье Южной Каролины. Циклон охватил довольно обширную территорию Атлантики и в конце концов задел мыс Канаверал.

Мы заметили несколько капель дождя на окнах и поняли, что, что бы это ни было, это было слишком близко к стартовой площадке в тот момент, когда нам это было не нужно Дуглас Хёрли Командир корабля Crew Dragon, астронавт NASA

В итоге менее чем за 17 минут до назначенного старта — 4:33 утра по местному времени и 23:33 по Москве — NASA объявило об отмене старта. Как пояснили синоптики, они одновременно наблюдали за положением дел ещё в 50 разных точках, через которые должна была пройти траектория полёта Crew Dragon, и там тоже оказалось далеко не всё спокойно. Они посетовали, что нельзя было подождать с запуском хотя бы десять минут. А подождать было действительно нельзя: дело в том, что время старта к МКС — это точно рассчитанное узкое "окно", то есть небольшой период времени, когда станция к моменту прибытия космического корабля будет на достаточно близком расстоянии.

"Путь Дракона"

Возникает вопрос, почему при таких прогнозах погоды запуск не отменили ещё накануне. Впрочем, такую нетерпеливую надежду можно понять: Соединённые Штаты Америки ждут этого момента уже десять лет — с момента закрытия программы Space Shuttle. В 2011 году страна лишилась собственного космического транспорта и вынуждена была выбирать между услугами Китая и России. Выбрала "Союзы" и мирилась с постепенным подорожанием "билетов" на борт: в 2008 году, к примеру, платили по 21 миллиону долларов за место, а на рейс, назначенный (на случай неудачи с Crew Dragon) на октябрь 2020 года, цена — уже 90 миллионов долларов за каждого астронавта. Полёт на собственном "Драконе", как подсчитали в NASA, обойдётся в 55 миллионов долларов за человека.

Фото © ТАСС / AP Photo / Chris O'Meara

Ещё до начала столь долгого перерыва в американской пилотируемой космонавтике — при Бараке Обаме — в стране объявили о новой программе по созданию коммерческих пилотируемых кораблей. Впервые отправлять людей в космос разрешили частным компаниям. Помимо SpaceX такое желание изъявило ещё несколько крупных предприятий, в том числе Boeing, Blue Origin, Sierra Nevada Corporation.

Глава SpaceX Илон Маск представил свой вариант корабля в 2014 году. Это была усовершенствованная версия уже летавшего тогда к МКС космического грузовика Dragon: шеститонная капсула, оборудованная восемью новейшими двигателями SuperDraco. Как уверяют разработчики, они позволяют не только маневрировать в космосе, но и приземляться практически где угодно с точностью вертолёта. Кстати, камеры сгорания "отпечатаны" из сверхпрочного сплава на 3D-принтере — такого в истории космонавтики ещё не видели. Изначально предполагалось осуществлять посадку только с их помощью, то есть без парашютов, но в NASA эту идею не одобрили и велели действовать по проверенной классической схеме.

Напомним, при испытании SuperDraco в апреле 2019 года случился взрыв, это разрушило планы отправить пилотируемый корабль в июле. По данным расследования, произошла утечка окислителя. Сообщается, что впоследствии нужный клапан заменили.

Одно из важнейших преимуществ Dragon 2 или Crew Dragon — его частичная многоразовость: двигатели, топливные баки, аккумуляторы и некоторые другие части возвращаются на Землю вместе с первой ступенью, которая садится на плавучую платформу Of course I still love you в Атлантическом океане.

Ещё один немаловажный плюс — автоматическая стыковка. У наших кораблей, к слову, такая возможность есть, а вот американские пользовались ручным манипулятором, которым управляли с борта МКС. Почему так лучше не делать: никто не в силах на 100% гарантировать отсутствие каких-то внезапных нештатных ситуаций на станции, то есть может оказаться так, что в нужный момент экипаж МКС будет не в состоянии помочь вновь прибывшим.

Во время нынешнего полёта стыковкой и расстыковкой будут руководить на самом корабле. Пусть она и автоматическая, а контролировать её нужно. Это обязанность 49-летнего астронавта Роберта Бенкена. Его командир и напарник — 53-летний Дуглас Хёрли. Оба опытные астронавты, по два раза летали на шаттлах. А ещё они лучшие друзья, были друг у друга свидетелями на свадьбах. Их выбрали для Crew Dragon ещё два года назад. Специально для них изготовили новейшие скафандры из тефлона и ещё одного жаропрочного материала — номекса с опять же созданными с помощью 3D-печати шлемами, сенсорными перчатками и специальными ограничителями на "сапогах", чтобы фиксировать ноги на подставке.

Фото © ТАСС / AP Photo / John Raoux

Итак, следующее "окно" для запуска — 30 мая 2020 года в 15:22 по местному времени (22:22 по Москве). Хочется отметить, что на самом деле шансы сделать эту минуту исторической весьма сомнительны: во Флориде на уик-энд обещают грозы, их вероятность на территории Космического центра имени Кеннеди оценивают в 80%. Если не получится и на этот раз, следующая попытка должна будет состояться в воскресенье, тоже в три часа дня. Между тем улучшение погоды, по прогнозам, начнётся только со следующей недели.