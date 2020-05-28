Новые звёздные войны? В "Роскосмосе" вспомнили о секретном советском космоплане

Дмитрий Рогозин заявил, что в стране началась разработка многоразового орбитального самолёта, и упомянул "Буран".

В России создадут пилотируемый многоразовый космоплан для работы на низких орбитах, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью радио "Комсомольская правда". Он напомнил о многоразовой транспортной системе "Энергия — Буран" и о том, что для неё не нашли достойного применения. Вернее, не успели найти до развала Советского Союза.

То, что было создано нашими великими дедами, опередило своё время, но сейчас это время приходит Дмитрий Рогозин Глава "Роскосмоса"

Между тем, как пояснил позднее изданию "Вестник ГЛОНАСС" неназванный эксперт госкорпорации, речь идёт не совсем об этом советском шаттле. По его мнению, возрождать сам "Буран" бессмысленно, потому что проект оказался не самым удачным: слишком массивным, слишком затратным. Вместо этого, по словам специалиста, пригодится лёгкий небольшой и жаропрочный челнок с хорошими лётными качествами. Он упомянул, что в советские времена такой тоже был — его секретно разрабатывали в НПО "Молния" в рамках программы "Спираль".

Таким образом, мы возвращаемся к широко известному в узких кругах фантастическому "Лаптю" — пилотируемому манёвренному кораблю, который создавали в основном для ведения боя в космосе как истребитель шаттлов.

Это был очередной эпизод в истории многолетнего обмена любезностями и взаимного одалживания уникальных идей.

Сначала был американский космический "динозавр" — Dyna-Soar. Формально — сокращённое Dynamic Soaring — "Динамическое парение". Но на самом деле — эффектная игра слов. Так вот, это был орбитальный самолёт-бомбардировщик, он же разведчик, он же перехватчик. И знаете ли, кто был его генеральным конструктором? Вальтер Дорнбергер. Если есть какие-то сомнения, то да. Тот самый Дорнбергер. Было это в конце 50-х — начале 60-х. Для испытаний набрали лучших астронавтов. В том числе Нила Армстронга. Опять же — того самого.

Космический разведчик-перехватчик-бомбардировщик X-20 Dyna-Soar (рисунок). Фото © Википедия

Потом программу закрыли — переключились на освоение космического пространства. Но в СССР к тому времени уже подготовили полноценный содержательный ответ Дорнбергеру — проект многоразового двухступенчатого комплекса: гиперзвуковой самолёт-разгонщик и, собственно, космоплан. Ещё раз: орбитальный самолёт выводится на орбиту не ракетой, а самолётом-разгонщиком, который может взлетать горизонтально и разгоняться до почти 7,5 тысячи километров в час — это в шесть раз быстрее звука. Предполагалось, что этому дуэту даже не нужен космодром — достаточно обычной взлётной полосы.

Генеральным... Нет. Гениальным. Гениальным конструктором этой системы был Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский. А это как раз тот самый, которого шёпотом за глаза называли "Гневом Евгеньевичем" и у которого в кабинете взрослые люди, высокие профессионалы падали в обморок. Как потом рассказывала его дочь, он сокрушался об отсутствии в нашей стране военной доктрины и говорил, что постарается её создать.

Один из ведущих разработчиков советской авиационно-космической техники Г.Е. Лозино-Лозинский. Кадр из видео Youtube / ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

Так что, пожалуй, в первую очередь о корабле Лозино-Лозинского нужно сказать следующее: это боевой космолёт. Одноместный истребитель, созданный не для тихого и мирного полёта в автоматическом режиме, а для управления лётчиками-асами, для маневрирования в условиях космического сражения. И в этом, как отмечают эксперты, "спейс-шаттлы" с "Лаптем" не шли ни в какое сравнение. Да, кстати, своеобразная форма фюзеляжа — запатентованное решение, которое было выбрано из соображений аэродинамики. Правда, в правительстве нашей страны на тот момент в этом никто не разбирался. Зато в этом очень хорошо по сей день разбираются в правительстве американском — об этом чуть позже.

"Лапоть" мог бороздить космические просторы и проверять, какие аппараты летают над нашей страной и чем они там занимаются. А при необходимости мог уничтожать стратегические объекты противника ядерным ударом. На борту предусмотрена установка шести ракет класса "космос — космос". Прорабатывали и вопрос применения лазерного оружия. Это был наш космический дозор.

Дозвуковой аналог орбитального самолёта системы "Спираль" — МиГ-105.11. Фото © Википедия

Это дозвуковой аналог — МиГ-105.11. Восьмиметровая машина с максимальной скоростью 800 километров в час. Её в 70-е годы испытывали лётчики Пётр Остапенко, Игорь Волк, Валерий Меницкий, Александр Федотов, Авиард Фастовец. Лучшие из лучших.

Изначально это, очевидно, считалось важнейшим делом — речь как-никак шла об обороноспособности космической державы. Разработки велись в обстановке строгой секретности: инженеры не всегда знали, над каким именно проектом трудятся. Лётчикам не всегда говорили, что именно они испытывают. Первые прототипы создавали под псевдонимами БОР.

Но когда в США в 70-е годы начали строить Space Shuttle, то советскому руководству срочно понадобились точно такие же. Тщетно Лозино-Лозинский пытался донести, что на самом деле эти шаттлы — просто-напросто удобные мишени для его истребителя. Что в стране задолго до американцев создали многоразовый корабль с керамической теплозащитой и уникальной системой аварийного спасения, которая при необходимости "отстреливает" кабину целиком и превращает её в спасательную капсулу.

Министр обороны маршал Гречко ознакомился с проектом и начертал резолюцию, в которой говорилось то ли о "фантастике", то ли о "фантазиях" и содержался призыв заниматься "реальным делом". Это было началом конца.

"Генерал звёздных войн", как потом называли Лозино-Лозинского, согласился сделать отечественный вариант "шаттлов" — систему "Энергия — Буран", но при этом — молча, неофициально — продолжал работу над своим проектом "Спираль".

Космический корабль БОР-4 (Космос-1374). Фото © Википедия

Вот его БОР-4, он же Космос-1374. 3 июня 1982 года его вывела на орбиту ракета-носитель К-65М-РБ5. Космоплан совершил полтора витка вокруг Земли и приводнился в Индийском океане, где его ждали советские крейсеры. И не только они. Как рассказывал сам генконструктор, машину надеялись "отхватить" войска НАТО, и им это не удалось только благодаря поразительной точности расчётных характеристик полёта. Однако ВМС Австралии успели изрядно пофотографировать советскую новинку. Эти снимки потом попали в ЦРУ и НАСА.

Надо сказать, что "Бураны" тоже нельзя назвать полностью скопированными версиями "шаттлов". К примеру, американские челноки могли приземляться только на ручном управлении. Советский же аналог 15 ноября 1988 года совершил два витка вокруг Земли и благополучно произвёл посадку полностью в автоматическом режиме, за что и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. Правда, это стоило команде авиаконструкторов седых волос: перед запланированным приземлением машина внезапно снова поднялась в небо и ушла в неизвестном направлении. Оказалось, просто был попутный ветер и бортовой компьютер дал команду уйти на дополнительный круг.

Так — на взлёте — и закончилась славная история советских боевых космолётов. К началу 90-х в руководстве страны так и не смогли определиться, зачем, собственно говоря, понадобились "Бураны", на которые потратили баснословные деньги. А про "Лапоть" и говорить нечего. На его затупленный нос и смотреть не пожелали.

Потом, как только началась перестройка, а за ней — полный развал, американцы купили его чертежи. А может, и выкрали — этого я точно не знаю. Но чертежи "Лаптя" пропали Ованес Микоян Авиаконструктор, сын генерального конструктора КБ "МиГ" Артёма Микояна

Орбитальный самолёт NASA HL-20. Фото © Википедия

Похоже, в NASA эту конструкцию оценили по достоинству. Сей экземпляр называется Система запуска пилотируемых аппаратов HL-20. Он так и не полетел, но на его основе сделали усовершенствованную версию уже с поэтическим именем Dream Chaser. Следует за мечтой советской космонавтики.

Многоразовый космический корабль Dream Chaser. Фото © Википедия

Один из топ-менеджеров NASA Марк Сиранджело в 2005 году навестил российских инженеров и заявил, что их имена должны красоваться рядом с именами американских конструкторов в списке создателей этого космоплана. Что они ему ответили, неизвестно, но факт заключается в том, что Dream Chaser не самое удачное продолжение "Спирали". Это его "статическая конфигурация". Он выглядит как "Лапоть", взлетает как "Лапоть", но манёвренность советского космолёта осталась мечтой недостижимой.

Впрочем, позже появился ещё один вариант, обратите внимание, тоже с характерным "носом". Это мини-шаттл Boeing X-37 — многоразовый беспилотник, способный летать по орбите годами и свободно маневрировать на высотах от 200 до 750 километров. Официально он якобы отрабатывает некие технологии преобразования солнечной энергии в микроволновое излучение. Российские военные эксперты убеждены, что на самом деле это полноценный боевой и разведывательный корабль — нечто похожее на то, о чём в своё время мечтал генерал-майор Лозино-Лозинский. Кстати, совсем недавно, 17 мая 2020 года, X-37 отправился в очередной полёт на ракете-носителе Atlas V.

Орбитальный самолёт Boeing X-37. Фото © Википедия

В свете всего вышеизложенного такой космолёт представляется совершенно необходимым для российских ВКС, и чем скорее его в стране построят и запустят, тем лучше. Вслух пока говорят только о том, что России нужен многоразовый грузовик для полётов к МКС. Собственно, в этом смысле "Лапоть" тоже бьёт как раз в десяточку: как упомянули в телефильме "Роскосмоса" про Лозино-Лозинского, его космоплан может перевозить до восьми тонн за рейс, а это совершенно беспрецедентно — "Прогрессы" сейчас поднимают примерно по 2,5 тонны.