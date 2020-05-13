Русский "Сокол" для космоса. Российский аналог ракеты Илона Маска может оказаться никому не нужен

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия в скором времени начнёт работу над многоразовой возвращаемой ракетой. Это решение принимается в сложных обстоятельствах — рынок пусковых услуг перенасыщен, а конкуренты наступают на пятки.

Нетерпимость к другим

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Многоразовость ракет Falcon 9 сыграла ровно ту роль, какую ей отвели создатели, — с их помощью удалось не столько снизить стоимость пусковых услуг, сколько дать низкий ценник для коммерческого клиента и постоянную боевую готовность для военных, которые платят Илону Маску выше рынка за вывод собственных спутников. Когда стало очевидно, что схватку за рынок пусковых услуг "Роскосмос" проигрывает, Дмитрий Рогозин начал критиковать идеи и бизнес-модель Илона Маска, отмечая, что "он талантливый инженер и талантливый пиарщик".

Махатма Ганди однажды сказал прекрасное: "Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь". "Роскосмос" следует этой парадигме в полном, если не сказать в строгом соответствии. Стадии "не замечать" и "смеяться" уже пройдены, теперь настало время стадии борьбы. И хотя заявления Дмитрия Рогозина о том, что Россия "восстановит реноме главного космического ямщика", звучали ещё в 2018 году, рынок пусковых услуг для "Роскосмоса" больше после этого стал лишь отчасти. Если сосредоточиться на том, почему именно "Роскосмосу" резко потребовалась многоразовая ракетная система, то основных причин три.

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• Невозможность радикального снижения стоимости пусков отечественных ракет. "Союз" и "Протон" — дети холодной войны, и даже глубокая модернизация не позволит поменять элементную базу и демпинговать на рынке. • Вместе с выводом нагрузки в атмосфере сгорают уникальные изделия — корпуса баков и ракетные двигатели, стоимость которых составляет до 20% от стоимости пуска. Их ради снижения стоимости и отработки перспективных решений по сплавам и композитам можно и нужно использовать повторно. • Отсутствие возможности с помощью одноразовых ракет быстро собрать на орбите объект или приготовиться к пуску в интересах гражданского или военного заказчика. В зависимости от наличия/отсутствия материалов для сборки одноразовые ракеты могут собираться до двух лет.

Историк космонавтики публицист Михаил Лапиков считает, что смысл создавать новую ракету-носитель определённо есть.

При грамотной разработке вполне можно получить такого же модернизируемого долгожителя, каким были советские решения. Когда замена электроники и узлов, по сути, превращает ракету в новую при формальном сохранении архитектуры конструкции. Но при этом сейчас создатели сами не знают, что делать. Массовое совершенство ступени в большей степени зависит от параметров двигательной установки, и пока двигатель "примерно таких" параметров не получат — не поймут, как быть. Соответственно, ничего толком не скажут. Как честные люди, которые знают свою работу Михаил Лапиков Историк космонавтики, публицист

Рыночек порешал

Проще говоря, в условиях наступления SpaceX "Роскосмос" перестал вписываться в рынок, а в зависимости от того, как пройдёт первая пилотируемая миссия SpaceX 27 мая, российские "Союзы" либо на время сохранят способность возить на МКС людей, либо потеряют её окончательно. Если говорить начистоту, то российская многоразовая ракета должна была появиться ещё вчера. Её созданием умные мужчины со служебной машиной и ракетной судьбой должны были начать заниматься сразу после того, как стало ясно, для чего на самом деле в Россию приезжал Илон Маск.

Многоразовый ракетный ускоритель — не хуже, чем Falcon 9 Илона Маска — был готов ещё в начале 90-х. ГКНПЦ им. Хруничева совместно с НПО "Молния" разработали МРУ "Байкал" — первую ступень ракеты-носителя, которую вполне можно было адаптировать и на уже испытанные "Союзы", и на перспективное семейство ракет-носителей "Ангара", о которых только-только начинали говорить. Но тема многоразовых ракет "заглохла" просто потому, что в отсутствие конкурентов о новых форматах решили не говорить.

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Но после первого коммерческого пуска SpaceX "Роскосмос" столкнулся с той же ситуацией, что и в своё время АвтоВАЗ. Кто-то неизвестный приходит и отбирает у тебя все заказы. Теперь к теме многоразовости вернулись ещё раз, однако простым создание этой ракеты не будет сразу по нескольким причинам.

• Теперь создание ракеты будут обосновывать экономической эффективностью. Победит самый разумный в плане затрат проект. • Экономическая эффективность блоков "Байкал" не была просчитана, однако сразу после авиасалона МАКС в 2001 году к российским компаниям посыпались заказы с просьбой "создать такое же, но для нас". Готовое изделие никто покупать не захотел, но спрос был обозначен. Теперь ракета "Байкал" носит название "Крыло-СВ". • Разработка должна проводиться попутно с разработкой ракеты "Ангара", которую создавали несколько лет и с большими финансовыми затратами. Риск, что многоразовую ракету "Крыло-СВ" так и не профинансируют, очень велик. • Частный космос не допускается к разработке многоразовой ракеты в принципе. И хотя компетенции государственных компаний по разработке ракет не оспаривают, "частники" могут существенно ускорить разработку.

И при этом, согласно оценке популяризатора космонавтики и писателя Виталия Егорова, каждый пуск новой ракеты может оказаться примерно в десять раз дороже, чем сейчас.

У сверхмалых ракет очень узкий диапазон применения: оперативный запуск испытательных аппаратов и оперативное обновление группировки. Здесь речь идёт даже не о цене, а об интервале времени между осознанием заказчиком потребности в запуске и успешным запуском. Когда в мире будет много заказчиков, которым нужно запустить их нагрузку прямо вчера, тогда и будет повышенный спрос на микроракеты. А пока это кружок "Юный техник" на стероидах Виталий Егоров Популяризатор космонавтики, писатель

Средства у нас есть. У нас ума не хватает

Помимо того, что нет данных о других участниках проекта (а наработки по возвращаемым ракетам были ещё в СССР), за создание многоразовой ракеты взялись в самый неподходящий момент. Во-первых, Илон Маск "прополол" рынок космических пусков на несколько лет вперёд. Поэтому просчитать окупаемость новой ракеты в данный момент невозможно. Технический директор стартапа S&S Solutions Роман Темчук пояснил, что даже Илон Маск с возвращаемой ракетой Falcon 9 появился слишком поздно.

Идеальное время для возвращаемых ракет-носителей — это 80–90 годы. Тогда многие пытались строить медиаимперии на обломках военных технологий и нуждались в дешёвых средствах вывода, и если бы Илон Маск родился чуть раньше и создал свой бизнес, связанный с пусками, думаю, он озолотился бы. Россия сейчас выходит на уже подготовленную поляну к заказчикам, которые хорошо знают только одного игрока — SpaceX. С ним и придётся конкурировать в ближайшем будущем Роман Темчук Технический директор стартапа S&S

Во-вторых, смежных коммерческих проектов, в которые можно было бы "пристроить" многоразовый российский аналог Falcon 9, в данный момент нет. Проект "Сфера" со спутниковым интернетом остался лишь на словах и в презентациях, пилотируемые пуски "Союзов" с астронавтами NASA/ESA вот-вот перестанут приносить "Роскосмосу" прибыль, ракета "Ангара" до сих пор не летает, а весь коммерческий космос буквально "захвачен" Илоном Маском. Единственное, чем Россия может похвастаться сейчас, — готовностью к практически немедленному производству ракеты. Собирать её, если дело выгорит, будут на самарском РКЦ "Прогресс" — заводе, где уже давно производят ракеты "Союз" всех версий и конфигураций.