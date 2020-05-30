"Можно было бы и напрячься". Эксперт прокомментировал реакцию инкассаторов на нападение в Красноярске

Напавшие на инкассаторов в Красноярске действовали профессионально, они мало суетились до момента, когда в руках оказались деньги. При этом сами инкассаторы должны были быть более осторожными и следовать профессиональным инструкциям: в их поле видимости находился крупный человек в чёрной одежде, который должен был насторожить. Так считает президент союза "Офицеры группы АЛЬФА" Алексей Филатов.

— В этой ситуации, когда вообще людей нет и есть один человек, можно было бы и напрячься. Меня удивляет тот факт, что оба инкассатора оказались вне машины, вне защищённого периметра. Помощь вызывали люди гражданские или кто-то пришёл на крик о помощи — вот это я считаю грубейшим нарушением. Инкассаторы достаточно вальяжно относятся к своим обязанностям, по мелочи нарушают свои инструкции, которые приводят к серьёзным большим проблемам, — отметил он.

Алексей Филатов рассказал, что, согласно профессиональным инструкциям, один человек должен сидеть в защищённом бронированном периметре, забота второго — деньги. Тот, кто сидит в автомобиле, должен встретить огнём преступников.

— А здесь преступники бегут, вытаскивают на ходу оружие. По идее, инкассаторы должны были первыми открыть огонь. Но они не были готовы —халатное отношение к обязанностям. Судя по тому, что инкассаторов не убили, полиция будет рассматривать и вариант сговора, — добавил Филатов.