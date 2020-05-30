НАК: Ликвидированные в Ингушетии боевики готовили теракты

Двое боевиков, уничтоженных в ингушском городе Сунже, планировали совершить теракты на территории республики. Перед ликвидацией им было предложено сложить оружие.

В НАК уточнили, что боевиков заблокировали в одной из хозяйственных построек на окраине Сунжи и предложили сложить оружие. В ответ они открыли огонь по силовикам. В ходе перестрелки оба бандита были ликвидированы. В здании, где укрывались боевики, нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Осмотр места продолжается.