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НАК: Ликвидированные в Ингушетии боевики готовили теракты

Для их поимки в городе объявили режим контртеррористической операции и перекрыли ряд улиц.

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Видео © НАК

Двое боевиков, уничтоженных в ингушском городе Сунже, планировали совершить теракты на территории республики. Перед ликвидацией им было предложено сложить оружие.

Нейтрализованные бандиты, личность которых установлена, намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики, — сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В НАК уточнили, что боевиков заблокировали в одной из хозяйственных построек на окраине Сунжи и предложили сложить оружие. В ответ они открыли огонь по силовикам. В ходе перестрелки оба бандита были ликвидированы. В здании, где укрывались боевики, нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Осмотр места продолжается.

Ранее сообщалось, что в Сунже с 14:30 мск ввели режим контртеррористической операции. Ограничения действовали на улицах Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова.

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