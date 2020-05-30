Спикер Мосгордумы за год заработал почти два миллиарда рублей

Московская городская дума опубликовала на официальном сайте сведения о доходах депутатов за 2019 год.

Информация опубликована в соответствии с законом города Москвы "О статусе депутата Московской городской думы", указаны данные об имуществе, доходах и имущественных обязательствах лиц, замещающих государственные должности в столице, а также их семей с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Согласно представленным данным, наибольшую прибыль в семейный бюджет получил председатель столичного парламента Алексей Шапошников — 1,95 миллиарда рублей. Значительный доход показали также депутат Елена Николаева — 156,9 млн рублей, Андрей Медведев — 25,9 млн рублей, Любовь Никитина — 24,7 млн рублей.

Наименьший годовой доход, исходя из опубликованных данных, у парламентариев Екатерины Енгалычевой — 167,8 тыс. рублей, Виктора Максимова — 190,2 тыс. рублей, Дмитрия Локтева — 226,7 тыс. рублей.