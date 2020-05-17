Почти как на Земле. NASA представило план по освоению Луны, и там много интересного

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало на своём сайте проект документа с основными правилами и предложениями по освоению Луны. Проект получил название "Соглашение Артемиды" — в честь миссии США на Луну в 2024 году. Помимо охраны мест посадки лунных модулей миссий "Аполлон" ключевое место в документе занимает создание "зон безопасности" — мест, в которых никакие конфликты развивать и поддерживать нельзя.

Согласно сведениям из документа, все государства, ведущие свою деятельность на Луне, обязуются обмениваться данными об этих территориях и "уважать чужие зоны безопасности". "Соглашения Артемиды" гарантируют, что все страны смогут добывать и использовать ресурсы спутника в собственных целях. Кроме того, впервые прописывается принцип "функциональной совместимости" — все страны, отправившие на Луну свои группы, должны придерживаться единого технологического стандарта, который позволит быстрее и лучше осваивать ресурсы Луны и других планет.