Трамп заявил, что у США скоро появятся "величайшие вооружения" в истории

Президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени появление у страны "величайших вооружений" в истории.
— Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории, — сказал Трамп после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС.
Американский лидер отметил, что уже видел разработки и не смог поверить в это. При этом глава Белого дома не привёл никаких подробностей.
Напомним, корабль Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал 30 мая в 22:22 по московскому времени (15:22 по местному). Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что полётом можно гордиться.