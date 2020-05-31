Трамп заявил, что у США скоро появятся "величайшие вооружения" в истории

Президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени появление у страны "величайших вооружений" в истории.

— Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории, — сказал Трамп после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС.

Американский лидер отметил, что уже видел разработки и не смог поверить в это. При этом глава Белого дома не привёл никаких подробностей.