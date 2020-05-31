Эксперт рассказала, как обучить детей финансовой грамотности

Советник директора проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности Екатерина Лавренова рассказала о том, как научить ребёнка финансовой грамотности.

По её словам, детям необходимо разъяснять тот или иной выбор покупки.

— Например, просит у вас ребёнок купить вторые или третьи кроссовки, игрушку или новый телефон при хорошей работе старого, а вы ему покупаете зимний пуховик в июле на распродаже. И говорите, мол, всё, пуховик купили — и денег больше ни на что нет, — цитирует Лавренову РИА "Новости".

Эксперт назвала эту покупку финансово грамотной, однако дети не понимают смысл этого приобретения "сейчас".

— Ребёнок чувствует, что родители его не слышат и не понимают. Вы отдаляетесь от ребёнка, он обижен, вы, может быть, тоже, так как думаете о нём и стараетесь сделать лучше ему, а он этого не ценит, — отметила Лавренова.

В этой ситуации ребёнку нужно разъяснить причины выбора: рассказать об экономии, нужности покупки, расставить приоритеты.

Кроме того, детям, как считает специалист, следует с раннего возраста объяснять непонятные им термины. Рассказывать, что такое ипотека, биткоины, налоги, кредиты, страховки и прочее.

— Дочка, мы купили квартиру, в которой сейчас живём, но денег сразу её купить у нас не было, поэтому мы взяли долг в банке. За пользование этими деньгами нужно платить. То есть мы взяли, например, три миллиона рублей, а отдать должны 4,5 миллиона рублей, но не сразу, за 10 лет по частям каждый месяц, — привела пример эксперт.

Также Лавренова посоветовала объяснить ребёнку важность погашения задолженности вовремя и рассказать, что теперь в семейном бюджете появится пункт расходов на это приобретение. Благодаря этому дети смогут понять важные свойства кредита и ипотеки, такие как платность, возвратность и обеспеченность.