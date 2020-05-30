Ипотека вам к лицу. Почему женщины стали чаще брать кредиты

Исследование, которое провёл "Абсолют-банк", показало, что клиенток, оформивших на себя ипотеку на начало мая 2020 года, было на 12% больше, чем мужчин. Доля "девчат" в ипотеке сейчас в среднем около 56%.

Оказалось, что самые активные дамы живут в Вологде, Архангельске, Омске и Челябинске. В этих городах доля женщин-заёмщиков больше 65%, а в Перми даже 70%. В Москве и Северной столице клиентки банков берут ипотеку примерно в 53% случаев. Лишь один город, Красноярск, поделил пополам оформление жилищных кредитов между мужчинами и женщинами.

Ранее аналогичный тренд отметили в Объединённом кредитном бюро. В организации разобрались, что последние два года доля женщин среди заёмщиков составляет 55%. И возраст здесь не помеха. По данным ОКБ, среди дам и джентльменов до 35 лет доли кредитных обязательств распределяются равномерно — 50/50, а на женщин постарше приходится до 60% всех банковских обязательств.

Почему женщины чаще берут кредиты?

По словам заместителя руководителя ИАЦ "Альпари" Натальи Мильчаковой, можно назвать разные причины, по которым женщины чаще берут кредиты в 2020 году. В числе таких факторов снижение доходов населения, потеря работы и нехватка денег даже на самое необходимое.

— Речь может идти об ипотеке, когда женщина обеспечивает себя и детей жильём, чтобы не зависеть от жилплощади мужа, если в семье начнутся проблемы, — считает Наталья Мильчакова. — Кроме того, количество женщин за рулём постоянно растёт. Значит, сохраняется спрос на автомобили и автокредиты. Но чаще всего женщины берут потребительские кредиты, потому как на их плечах домашнее хозяйство и они чаще, чем их мужья, принимают решения о крупных покупках для дома, например бытовой техники или мебели.

В условиях эпидемии удобнее и безопаснее расплачиваться за покупки безналичным способом, отметила специалист. К тому же некоторые интернет-магазины временно прекратили приём оплаты наличными деньгами. В таких условиях кредитная карта — это хороший способ экономить наличные деньги. Тем более что вернуть кредит можно по окончании льготного периода, внося в течение этого времени только минимальный платёж.

— Вот здесь и сэкономленные наличные деньги пригодятся, да и сами банки, похоже, мотивируют клиентов в условиях самоизоляции чаще пользоваться их кредитными картами, создают для этого выгодные условия, например для пополнения карты, — рассуждает Наталья Мильчакова.

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин полагает, что к вопросу растущей доли "женских кредитов" можно добавить немало факторов.

По мнению эксперта, во-первых, тренд можно объяснить объективной демографической картиной в России, где женщин трудоспособного возраста больше, чем мужчин. Во-вторых, социально-экономическое положение женщин давно изменилось. Многие молодые мамы не остаются дома после рождения детей. Они выходят на работу и нередко получают достаточно высокий доход.

— Можно объяснить этот тренд и разницей социальной психологии женщин и мужчин. Женщине важнее иметь свой дом, в то время как мужчина, особенно неженатый, скорее склонен снимать в аренду квартиру, нежели впадать в зависимость от ипотечных платежей, — отметил Александр Бахтин.

Кроме того, по его словам, женщины ответственнее подходят к вопросу кредитования. По наблюдениям банкиров, матери-одиночки — одни из самых дисциплинированных и ответственных заёмщиков. Они нередко выплачивают свои кредиты досрочно.

Александр Бахтин считает, что ухудшение экономической ситуации и женская осторожность могут немного изменить "женскую долю" в кредитных портфелях в сторону мужчин.

Эксперт отметил, что ипотека молодеет. Он объясняет это тем, что всё больше молодых специалистов начинают неплохо зарабатывать уже в возрасте до 30 лет. Это даёт им возможность приобрести жильё в ипотеку достаточно рано. Кредит становится доступнее ещё и потому, что на рынке недвижимости за последние несколько лет появилось предложение массового недорогого жилья и ставки по ипотеке снижены до исторических минимумов.

Ищите женщину в ней самой

Как говорит психотерапевт Денис Кожевников, женщины считаются более кредитозависимыми, потому что их увлекают покупки. Тем более что сейчас вырос возраст, когда женщины вступают в какие-либо отношения. Поэтому они чаще длительное время одни. К тому же СМИ непрерывно внушают, что нужно обладать разными красивыми и дорогими вещами — айфоны, одежда. Всего этого хочется, а зарплаты не хватает, особенно в регионах.

— Ещё кредитомания связана с тем, что женщины чаще остаются одни с детьми. Им не хватает денег, чтобы должным образом следить за ребёнком и за собой. А кредит позволяет это делать, — говорит Денис Кожевников. — Многие мужчины используют зависимость женщин для манипуляций. "Я тебе это купил, поэтому правила мои и делай так, как я хочу". Сейчас идёт движение за равные права и женщины чувствуют, что не хотят быть зависимыми от мужчин, стараются быть финансово независимыми.