В Госдуме предложили включить программу лечения от курения в ОМС

Психиатр-нарколог, член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич внёс предложение о включении в программу медицинского страхования лечения пациентов с зависимостью от курения.

— Во всём мире, в том числе и в России, никотиновая зависимость признана болезнью. Следовательно, отношение к подобным больным должно быть точно такое же, как и ко всем остальным. Говоря о лечении, я предлагаю использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию в рамках ОМС, — цитирует Менделевича РИА "Новости".

Нарколог также предложил оценивать эффективность медучреждений по числу болезней, вызванных систематическим курением.

Менделевич добавил, что эти меры покажут результат, только если у зависимости будут альтернативы. Это могут быть как объекты во дворах для занятия спортом, так и доступные абонементы в фитнес-залы.