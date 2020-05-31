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В Госдуме предложили включить программу лечения от курения в ОМС

ВОЗ провозгласила 31 мая Днём отказа от курения.

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Фото © Pixabay

Психиатр-нарколог, член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич внёс предложение о включении в программу медицинского страхования лечения пациентов с зависимостью от курения.

Во всём мире, в том числе и в России, никотиновая зависимость признана болезнью. Следовательно, отношение к подобным больным должно быть точно такое же, как и ко всем остальным. Говоря о лечении, я предлагаю использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию в рамках ОМС, — цитирует Менделевича РИА "Новости".

Нарколог также предложил оценивать эффективность медучреждений по числу болезней, вызванных систематическим курением.

Менделевич добавил, что эти меры покажут результат, только если у зависимости будут альтернативы. Это могут быть как объекты во дворах для занятия спортом, так и доступные абонементы в фитнес-залы.

Ранее нарколог Марат Сараев рассказал, как снизить тягу к сигаретам в условиях самоизоляции.

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