Бой русского Драго с Бритвой возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проведёт поединок против американца Кёртиса Блейдса на турнире UFC в Лас-Вегасе. Этот поединок тяжеловесов возглавит кард, сообщил менеджер Драго Иван Банников.

— Бой пройдёт 20 июня, — цитирует Банникова ТАСС.

Менеджер также отметил, что вопрос с вылетом спортсмена в США решён.

Турнир пройдёт в тренировочном комплексе UFC Apex. Изначально местом его проведения должна была стать Канада, однако этот вариант пришлось отменить из-за коронавируса.

31-летний Волков провёл в MMA 38 боёв, в 31 из которых одержал победу. В активе 29-летнего Блейдса по прозвищу Бритва 13 побед (в том числе над россиянами Алексеем Олейником и Шамилем Абдурахимовым), два поражения и один поединок, признанный несостоявшимся.