СКР возбудил уголовное дело после перестрелки боевиков с силовиками в Ингушетии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после перестрелки боевиков с представителями силовых структур в Ингушетии, об этом сообщается на сайте ведомства.

Производство начато по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и части 2 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, около 15:00 30 мая в ходе проведения сотрудниками правоохранительных органов мероприятий по задержанию участников незаконного вооружённого формирования в Сунже двое неустановленных лиц совершили посягательство на жизнь силовиков. В результате ответного огня их удалось ликвидировать.

При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.