В Амурской области рухнул лифт с людьми в торговом центре

В крупном торговом центре Благовещенска с высоты второго этажа сорвался лифт с людьми, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

В грузовом подъёмнике находилось двое рабочих, оба получили травмы. Мужчины госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

На место происшествия прибыли спасатели, они извлекли пострадавших из кабины и передали медикам.

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По факту происшествия проводится доследственная проверка, Следственный комитет расследует причины инцидента и даст правовую оценку действиям или бездействию сотрудников, ответственных за безопасную работу лифта.