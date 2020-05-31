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Бывший солист "Отпетых мошенников" работает таксистом из-за нехватки денег

44-летний Богомазов является одним из основателей некогда популярного коллектива.

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Фото © Instagram / garik_bogomazov

Экс-солист музыкальной группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов вынужден работать таксистом из-за нехватки средств для проживания. Об этом сообщил его друг Юрий.

Не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать, — цитирует Юрия "Стархит".

Друг Богомазова также назвал чушью слухи о том, что сестра артиста тайно приватизировала апартаменты родителей в Санкт-Петербурге и собирается через суд вычеркнуть брата с шестимесячным племянником из списка жильцов.

По словам Юрия, Игорь сам пустил о себе подобный слух, чтобы "заработать денег в какой-нибудь программе".

Многие артисты и певцы попали в сложную экономическую ситуацию из-за отмены концертов в связи с эпидемией коронавируса. Ранее СМИ назвали имена звёзд, которые обратились за получением МРОТ.

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