"Это не Марс". Пушков призвал не переоценивать значимость полёта корабля SpaceX

Полёт на Марс является задачей совсем другого уровня, нежели запуск ракеты к МКС. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя успешный старт корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

— Но это — полёт на МКС, это не Марс. Полёт на Марс — задача совсем другого уровня, от которого он (Илон Маск. — Прим. Лайфа) ещё бесконечно далёк, — написал он в "Телеграме".