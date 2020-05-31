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"Это не Марс". Пушков призвал не переоценивать значимость полёта корабля SpaceX

Сенатор заявил, что Илон Маск ещё очень далёк от задач подобного уровня.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Полёт на Марс является задачей совсем другого уровня, нежели запуск ракеты к МКС. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя успешный старт корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

Но это — полёт на МКС, это не Марс. Полёт на Марс — задача совсем другого уровня, от которого он (Илон Маск. — Прим. Лайфа) ещё бесконечно далёк, написал он в "Телеграме".

Тем не менее Пушков поздравил изобретателя с успешным запуском.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв заявил, что запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX станет новым этапом в мировой пилотируемой программе.

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