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"Батут работает!" Маск ответил Рогозину на давнюю шутку после запуска корабля SpaceX

Шесть лет назад глава "Роскосмоса" посоветовал западным коллегам воспользоваться батутом для доставки астронавтов на орбиту.

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Фото © Flickr / JD Lasica

Глава SpaceX Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon ответил руководителю "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину на его давнюю шутку.

В ходе брифинга, трансляция которого велась в твиттер-аккаунте NASA, журналист задал вопрос, как отреагировали российские коллеги на полёт. Директор американского космического агентства Джим Брайденстайн ответил, что ещё не получал сообщений лично, но видел обращение Рогозина с поздравлениями.

Батут работает, — засмеялся после этого Маск.

Инженер намекнул на давнее высказывание главы "Роскосмоса". В 2014 году тот написал в "Твиттере", что Россия может отказаться доставлять астронавтов на МКС после введённых США санкций, и посоветовал западным коллегам воспользоваться батутом, чтобы доставить миссию в космос.

Маск и Брайденстайн заверили журналистов, что это была "внутренняя" шутка.

Напомним, изначально запуск корабля был запланирован на 27 мая, однако за 17 минут до старта его перенесли из-за непогоды. В результате Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном оторвался от стартовой площадки 30 мая в 22:22 по московскому времени (местное время — 15:22), после чего блок успешно отстыковался и вышел на орбиту.

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