"Батут работает!" Маск ответил Рогозину на давнюю шутку после запуска корабля SpaceX

Глава SpaceX Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon ответил руководителю "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину на его давнюю шутку.

В ходе брифинга, трансляция которого велась в твиттер-аккаунте NASA, журналист задал вопрос, как отреагировали российские коллеги на полёт. Директор американского космического агентства Джим Брайденстайн ответил, что ещё не получал сообщений лично, но видел обращение Рогозина с поздравлениями.

— Батут работает, — засмеялся после этого Маск.

Инженер намекнул на давнее высказывание главы "Роскосмоса". В 2014 году тот написал в "Твиттере", что Россия может отказаться доставлять астронавтов на МКС после введённых США санкций, и посоветовал западным коллегам воспользоваться батутом, чтобы доставить миссию в космос.

Маск и Брайденстайн заверили журналистов, что это была "внутренняя" шутка.