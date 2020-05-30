"Новый этап в мировой пилотируемой программе". В "Роскосмосе" оценили запуск корабля SpaceX

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв заявил, что запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX станет новым этапом в мировой пилотируемой программе.

Крикалёв поприветствовал американских коллег и отметил, что ранее запуски Crew Dragon уже производились в беспилотном режиме, а полёт под управлением человека является важным шагом в освоении космоса.

— Это открывает новый этап в мировой пилотируемой программе, программе Международной космической станции, куда полетел этот корабль, потому что у нас появляются новые возможности, новые резервы, и я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной космической программе, — сказал Крикалёв в обращении, опубликованном на ютуб-канале "Роскосмоса".