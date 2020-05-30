"Новый этап в мировой пилотируемой программе". В "Роскосмосе" оценили запуск корабля SpaceX

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв заявил, что запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX станет новым этапом в мировой пилотируемой программе.
Крикалёв поприветствовал американских коллег и отметил, что ранее запуски Crew Dragon уже производились в беспилотном режиме, а полёт под управлением человека является важным шагом в освоении космоса.
— Это открывает новый этап в мировой пилотируемой программе, программе Международной космической станции, куда полетел этот корабль, потому что у нас появляются новые возможности, новые резервы, и я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной космической программе, — сказал Крикалёв в обращении, опубликованном на ютуб-канале "Роскосмоса".
Напомним, изначально запуск корабля был запланирован на 27 мая, однако за 17 минут до старта его перенесли из-за непогоды. В результате Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном оторвался от стартовой площадки 30 мая в 22:22 по московскому времени (местное время — 15:22), после чего блок успешно отстыковался и вышел на орбиту.